Officiel : Guedes prêté à Valence par le PSG

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Trop loin dans la hiérarchie pour espérer quelque chose cette saison, Gonçalo Guedes a pris la direction du FC Valence, qui le suivait depuis des semaines et espérait même finaliser cette arrivée il y a plusieurs jours de cela. Mais le PSG, en cas de non conclusion de la signature de Mbappé et de départ d’un cadre offensif, avait préféré repousser cette transaction dans un premier temps. L’attaquant portugais arrive donc bien à Valence, et non à Stoke City, comme l’a annoncé par erreur le site officiel du PSG en espagnol pendant l’après-midi. Le club espagnol prend en charge le salaire de son nouvel attaquant, ce qui était une des conditions pour la réalisation de son prêt.