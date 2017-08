Mercato : Un divorce Mbappé-Jardim à cause du PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Monaco.

Ce dimanche, Kylian Mbappé pourrait bien débuter le match contre Dijon sur le banc de touche de l'AS Monaco. Si Jardim a évoqué en conférence de presse un pur choix tactique pour éventuellement faire débuter Falcao et Carrillo au coup d'envoi, il se dit surtout que l'entraîneur portugais est de plus en plus remonté contre l'attaquant français. Car ce dernier ne fait plus mystère de son désir de signer au Paris Saint-Germain lors de ce mercato, et son entourage a emboîté le pas. Pour Leonardo Jardim, cette décision prise par Kylian Mbappé se traduit par une implication nettement moindre du prodige tricolore lors des entraînements. Et le coach des champions de France est presque ulcéré par ce comportement supposé.

Car selon Jardim, l'attitude de Mbappé se paie au prix fort. « Obsédé par les efforts défensifs, Jardim estime que Mbappé n’en fait pas assez. Dernièrement, il lui a fait porter la responsabilité de la défaite lors du Trophée des champions », affirme Le Parisien, qui pense que désormais les dirigeants de l'AS Monaco vont devoir prendre des décisions afin de régler d'une manière ou d'une autre ce problème grandissant au sein de l'effectif du club de la Principauté.