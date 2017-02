Mercato : Thiago Maia est prêt à débarquer tout de suite au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Foot Mondial.

Depuis plusieurs mois, Thiago Maia est régulièrement cité comme un futur renfort possible du Paris Saint-Germain. Et dimanche soir, invité d'une émission sur TV Gazeta, le milieu de terrain du Santos FC, champion olympique avec le Brésil lors des JO de Rio, a clairement fait savoir qu'il était disposé à venir au PSG si le club de la capitale souhaite le recruter. Car dans son effectif, le club de Nasser Al-Khelaifi a un atout majeur, Marquinhos. Le défenseur du Paris Saint-Germain est en effet très proche de Thaigo Maia et pour ce dernier cela suffit à faire la différence.

« Où voudrais-je jouer en Europe ? Je réponds toujours le Paris Saint-Germain. Et pourquoi pas le FC Barcelone ou d’autres clubs ? Mais c’est simple, Marquinhos est là-bas, c’est mon ami. Aujourd’hui, si vous me proposez le PSG, j’y suis dans l’heure », a pour le moins clairement fait savoir Thiago Maia. Reste que le Paris Saint-Germain doit gérer au millimètre ses renforts sud-américains, la limitation des joueurs extra-communautaires étant ce qu'elle est actuellement en Europe. Mais au moins Patrick Kluivert a une piste toute faite au Brésil...