Mercato : Monaco refusera de vendre Mbappé au PSG !

En l'espace de quelques semaines, Kylian Mbappé est devenu LE phénomène du football français et même européen, le jeune attaquant de l'AS Monaco étant récompensé de ses incroyables performances en rejoignant l'équipe de France. Et même s'il a encore deux ans de contrat avec le club de la Principauté, l'avenir de Kylian Mbappé fait déjà saliver tout le gratin du foot continental et bien évidemment le Paris Saint-Germain. Un club dont le jeune attaquant a déjà dit qu'il était un candidat sérieux, affirmant début janvier : « Quel joueur ne rêverait pas de signer au PSG ? »

Selon Le Parisien, si du côté de Kylian Mbappé, originaire de la région parisienne, le club de la capitale est un vrai choix possible, il semble que les dirigeants de l'AS Monaco ne l'entendent pas de cette oreille. Interrogé par le quotidien, le club de la Principauté a été clair : « On ne le vendra pas à Paris ». Tout cela alors que l'on évoque désormais jusqu'à 90ME pour un éventuel transfert de l'attaquant français. Mais, à priori, la solution la plus plausible semble être une prolongation de contrat à Monaco, avec une hausse très conséquente de son salaire qui est actuellement de 85.000 euros par mois, et un possible transfert seulement dans un an. « Le club est prêt à mettre ce qu’il faut pour garder Kylian », confie une source monégasque.