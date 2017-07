Mercato : Le PSG prêt à briser un record pour battre Chelsea ?

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Après le latéral droit Dani Alves, la Juventus Turin risque de perdre son arrière gauche Alex Sandro, très convoité sur le marché des transferts.

Mais si l’ancien joueur du FC Barcelone a obtenu la résiliation de son contrat, son compatriote brésilien rapporterait un joli chèque à la Vieille Dame en cas de départ. En effet, Chelsea serait tombé d’accord avec le champion d’Italie pour un transfert à 68 M€ ! A ce prix, Alex Sandro (26 ans) deviendrait le défenseur le plus cher de l’histoire devant John Stones (58 M€, Manchester City). Pourtant, cette somme pourrait s’avérer insuffisante.

La faute au Paris Saint-Germain qui proposerait une meilleure offre selon The Sun. A la recherche du successeur de Maxwell, Paris aurait forcé Chelsea à abandonner la partie et à se tourner vers Alex Telles (24 ans, FC Porto). Une information à prendre avec précaution puisque le même tabloïd anglais affirme qu’Alex Sandro serait parti pour prolonger son contrat avec la Juve. Ce qui paraît plus crédible que la perspective de voir le PSG miser une telle somme pour un latéral au lieu d’un attaquant.