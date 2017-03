Mercato : Alexis Sanchez va au clash et se rapproche du PSG !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Même avec un Edinson Cavani en feu, faire toute une saison avec un seul avant-centre de plus haut niveau est un pari risqué que le PSG ne veut pas retenter. Alexis Sanchez, en plein divorce avec Arsenal, serait déjà sur les tablettes du club de la capitale.

Si recruter un Neymar, un Cristiano Ronaldo ou un Messi semble quasiment mission impossible, aller chercher un attaquant confirmé de Premier League est dans le domaine du réalisable. C’est ce qui pourrait se passer avec le recrutement d’Alexis Sanchez. Courtisé par la Juventus, le joueur d’Arsenal qui possède déjà une grande expérience avec ses premières années à Barcelone, veut changer d'air lors du prochain mercato et sa situation est devenue explosive chez les Gunners depuis ce week-end.

En effet, selon les tabloïds anglais, Alexis Sanchez aurait mis hors de lui Arsène Wenger lors de récents entraînements, au point que le manager français d'Arsenal a décidé samedi de laisser son attaquant sur le banc de touche au moment du coup d'envoi à Liverpool, ce que personne n'avait compris. Le Telegraph affirme même que ce sont les coéquipiers de Sanchez qui, suite à un clash, auraient demandé à Wenger de punir le Chilien, lequel aurait même quitté une des séances avant le match à Anfield.

Selon Sky Sports, c’est le PSG qui est le plus chaud et le plus confiant sur ce dossier, les premiers contacts ayant été très positifs. Si Paris devait faire le forcing pour recruter l’international chilien alors tous les feux pourraient rapidement se mettre au vert, même s’il faudra certainement s’approcher des 40 ME pour avoir gain de cause. Mais c’est le prix minimum à mettre pour récupérer un attaquant confirmé au plus haut niveau, polyvalent, et capable aussi d’apporter encore un peu plus de punch au jeu parisien. Reste à savoir si Arsenal facilitera l'opération...