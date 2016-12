LdC : Le PSG « va élever son niveau de jeu », ça fait peur au Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Véritable bête noire du PSG en Ligue des Champions depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone abordera son huitième de finale contre le club parisien avec... crainte.

Depuis 2012 et son retour au premier plan en Ligue des Champions, le club de la capitale française n'a jamais dépassé les quarts de finale. Si Chelsea (3-3) et Manchester City (2-3) ont stoppé les Parisiens dans leur élan en 2014 et 2016, le Barça a déjà accompli cette performance à deux reprises, en 2013 (3-3) et 2015 (1-5). Alors jamais deux sans trois cette saison ? Si le club catalan affrontera Paris avec le statut de favori, sachant que le club francilien connaît des débuts très mitigés sous les ordres d'Unai Emery, le FCB ne prendra pas du tout son adversaire à la légère. C'est en tout cas ce qu'a confié son président, Josep Maria Bartomeu, qui redoute fortement une montée en puissance du Paris Saint-Germain en février et en mars 2017.

« Cela fait déjà plusieurs années qu’on se retrouve avec eux en Ligue des Champions, et à chaque fois c’est de plus en plus difficile. Ce sera un match disputé et on aurait préféré tirer d’autres équipes, car Paris est l’un des plus grands clubs européens. Paris n'est pas moins fort qu'avant. Leur classement n’est pas celui qu’ils voudraient, mais il y a de très bons joueurs au PSG. Petit à petit, comme nous, le PSG va élever son niveau de jeu et je suis sûr qu’ils seront très forts au moment de nous rencontrer », a lancé, sur les ondes de RMC dans Team Duga, le président du Barça, qui préfère donc jouer la carte de la prudence avant le huitième de finale de Ligue des Champions contre le PSG.