L1 : Paris s'inquiète, Emery trouve la clé !

Dans : PSG, Ligue 1, Dijon.

Après la victoire de Monaco, le PSG n'avait pas d'autre choix que de s'imposer à Dijon. Si Paris a réussi ce challenge, les joueurs de la capitale ont longtemps souffert avant de faire la différence (1-3).

Face à une formation dijonnaise capable du meilleur, le Paris Saint-Germain a alterné le pire et l'un peu meilleur. Pourtant le club de la capitale s'était facilité les choses en ouvrant le score par Lucas (0-1, 29e). On pensait que le PSG avait fait le plus dur, mais sur une erreur coupable de Rabiot, Tavares égalisait deux minutes plus tard (1-1, 31e). A partir de cet instant, on retrouvait le fantôme du Paris SG, incapable de prendre à défaut une équipe de Dijon pourtant prudente.

On se demandait bien comment le PSG allait pouvoir se sortir de ce piège, mais c'est Unai Emery qui trouvait la solution. En lançant Ben Arfa et Guedes à la place de Matuidi et Lucas, le coach de Paris faisait le choix gagnant. Le champion de France retrouvait ses esprits et allait vite concrétiser tout cela, Thiago Silva (81e) et Cavani (84e) réussissant à concrétiser le réveil parisien. Paris repartait de Dijon avec trois points très précieux, même s'il est évident qu'il faudra montrer autres choses lors des prochaines échéances.