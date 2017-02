Comparer Cavani à Balotelli ? Luis Fernandez s'étrangle

Dans : PSG, Ligue 1, OGCN.

Le championnat de France a en son sein quelques grands attaquants, et notamment Edinson Cavani et Mario Balotelli. Même si El Matador est sur une autre planète que Super Mario, les deux apportent une vraie plus-value à la Ligue 1. Cependant, pour Luis Fernandez, il est évident que Cavani est très largement au-dessus de Balotelli, le buteur en chef du Paris Saint-Germain mouillant largement plus le maillot que son homologue de Nice.

« Cavani ? C’est un joueur qui harcèle et presse grâce à son volume de jeu. Il ne veut pas carotter comme d’autres. On compare Cavani et Balotelli, mais l’un marche et l’autre court. Cavani adore presser et venir chercher son défenseur. Quand il déclenche le pressing, ça suit derrière. Il y a eu pas mal de critiques mais on doit dire bravo à Cavani », a confié, sur BeInSports, l’ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, qui ne voit pas réellement une possible rivalité entre les deux attaquants. Et les faits donnent raison à Luis Fernandez, car quand Edinson Cavani enfile les buts en Ligue 1 et en Ligue des champions, Mario Balotelli a bien du mal à s'imposer à Nice.