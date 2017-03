CdF : Niort-PSG devrait avoir lieu malgré le déluge

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe.

Depuis quelques heures, et compte tenu de la météo qui règne actuellement à Niort, des rumeurs circulent sur un possible report du match de Coupe de France prévu ce mercredi en fin d'après-midi entre le club local et le PSG. Mais, selon France Bleu Paris, même si les conditions de jeu s'annoncent très délicates, le délégué semble avoir décidé de faire jouer cette rencontre, la mairie ayant mobilisé ses jardiniers pour essayer d'améliorer l'état du terrain. Une décision définitive sera prise un peu plus tard, mais l'optimisme semble de rigueur...sauf pour les spectateurs dont la majorité sera dans des tribunes non-couvertes.