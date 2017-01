CdF : 7-0, le PSG fracasse Bastia sans pitié

Dans : PSG, Coupe de France, Coupe, Bastia.

Pour son premier match de l'année 2017, le Paris Saint-Germain s'est tranquillement imposé contre un Sporting Club de Bastia bien pâle (7-0) et se qualifie pour les seizièmes de finale de la Coupe de France.

Après une première partie de saison mitigée, le club de la capitale française voulait débuter de la meilleure des façons la nouvelle année. Dans un Parc des Princes bien rempli, la troupe d'Unai Emery ne se faisait pas prier en se mettant à l'abri dès la première période. Sur un corner frappé à gauche par Lucas, le capitaine Thiago Silva lançait les hostilités d'une belle tête décroisée au premier poteau (1-0 à la 30e). Et Rabiot mettait le but du break juste avant la pause avec une frappe supersonique des 30 mètres qui surprenait Vincensini (2-0 à la 43e).

Dès le retour des vestiaires, Paris achevait les Corses puisque Nkunku tuait tout suspense en marquant son premier but en pro d'un tir croisé lointain après une action solitaire sans résistance adverse (3-0 à la 48e). Motta profitait ensuite d'une faiblesse défensive de Bastia pour alourdir la marque d'une tête sur un joli centre de Ben Arfa (4-0 à la 57e)... Avant que Lucas ne marque un cinquième but en transformant un penalty qu'il a lui-même provoqué (5-0 à la 63e) et que Di Maria n'y aille de son petit but sur un centre de Meunier (6-0 à la 77e). Et pour conclure cette rencontre en beauté, Draxler s'offrait son premier but lors de sa première sortie officielle sous le maillot du PSG après une splendide passe de Ben Arfa (7-0 à la 89e).