Barça-PSG : Mathieu s'excuse pour son doigt d’honneur à Rabiot et Kurzawa

Dans : PSG, Ligue des Champions, Liga.

Les réseaux sociaux sont sans pitié, et Jérémy Mathieu l’a appris à ses dépens la semaine dernière. Sans jouer une minute, le défenseur français du FC Barcelone a été l’un des joueurs les plus cités dans les jours qui sont suivi la remontée catalane. Il faut dire que, sur l’une des premières photos diffusées de la fiesta dans les vestiaires, on voit l’ancien sochalien effectuer clairement un doigt d’honneur pour célébrer le succès, et envoyer un message à certains joueurs parisiens. Pas très glorieux même si l’international français ne s’attendait peut-être pas à faire autant de buzz. Cela ne l’empêche pas de s’en excuser comme il l’a expliqué à bein SPORTS.

« Mascherano a voulu prendre une photo assez rapide et Neymar voulait faire une petite dédicace à Kurzawa et Rabiot. C’est vrai que le geste est un peu maladroit de ma part. J’aurais du avoir un peu plus d’expérience là-dessus, mais c’était par rapport à ce qu’ils ont fait au match aller (Rabiot a montré un 4 pour le 4-0 et Kurzawa le V de la victoire…). Si j’ai offensé du monde, je m’en excuse, c’était juste un petit retour pour les deux joueurs. C’est du passé, c’est une petite erreur de ma part. J’ai fait ça pour un petit rappel pour les deux joueurs, mais ce n’était vraiment pas méchant. On a fait plein de photos, je ne fais pas le geste, mais la seule qu’on a retenue, c’est celle-là », a expliqué Jérémy Mathieu, qui ne s’attendait probablement pas à se faire tailler à ce point après cette photo polémique.