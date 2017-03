Barça-PSG : La statistique hallucinante des 10 dernières minutes

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le PSG a sombré comme rarement une équipe avait sombré dans l’histoire du football lors de sa fin de match à Barcelone. En encaissant trois buts dans les dernières minutes, le club parisien a laissé filer la qualification, faisant le bonheur des Catalans. Et durant ces 10 dernières minutes de jeu, les statisticiens ont révélé un chiffre qui fait froid dans le dos. Le jeu de passes du PSG s’est liquéfié, puisque les joueurs d’Unai Emery ont réussi quatre passes en 10 minutes. Et encore, parmi ces quatre passes, trois ont été réalisées… sur les coups d’envoi. Aussi inhabituel qu’hallucinant et significatif pour Paris.