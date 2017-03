Barça-PSG : L'arbitre aurait insulté les joueurs du PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Depuis mercredi, le nom de Deniz Aytekin revient dans les discussions du côté du Paris Saint-Germain et de ses supporters. Car l'arbitre allemand du choc Barcelone-PSG est clairement passé à côté de son match, au point que l'UEFA pourrait le laisser au repos lors du prochain tour de Ligue des champions. Que l'on soit fan du Paris SG ou pas, Deniz Aytekin s'est raté, et cela s'est vu, même si cela ne retire rien au fait que Thiago Silva et ses coéquipiers sont passés à côté de ce match retour face au Barça.

Mais ce samedi, l'arbitre est encore l'objet d'une polémique, car outre quelques erreurs grossières, Deniz Aytekin aurait insulté les joueurs du Paris Saint-Germain. Selon Le Parisien, ces derniers affirment que pendant toute la rencontres, ils auraient eu droit à des « fuck you », nul besoin de traduire, proférés par l'arbitre à leur encontre.

Interrogé sur le sujet de l'arbitrage, Nasser Al-Khelaifi n'a pas voulu trop en faire. « En règle générale, je ne commente jamais les décisions d’arbitrage. Mais on ne peut s’empêcher de penser que l’issue de ce match aurait pu être différente avec un arbitrage plus clairvoyant. Il n’y a pas de place pour la nervosité ou un manque flagrant de lucidité. Tout le monde a vu au moins le pénalty sur Di Maria qui aurait pu nous permettre de revenir à 3-2 et sans doute de tuer tout suspense. Sans oublier qu’il n’y avait pas pénalty sur Suarez … », a sobrement commenté le président du PSG.