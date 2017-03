Barça-PSG : Enrique se « fout de rentrer dans l’histoire »

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Reparti abasourdi du Parc des Princes avec un 4-0 dans les valises, le FC Barcelone s'est refait une santé en Liga. Et dans le même temps, Luis Enrique a, lui, annoncé qu'il allait quitter le club catalan en fin de saison, entamant donc ses derniers mois aux commandes du Barça après trois saisons. Mais à la veille de ce rendez-vous face au Paris Saint-Germain, le technicien barcelonais est remonté comme une pendule. S'il n'en fait pas une affaire personnelle, Luis Enrique veut surtout que le Barça continue sa route européenne et il a lancé un appel aux supporters barcelonais pour qu'il soit vraiment le 12e homme.

« Tous les matches doivent être gérés émotionnellement, mais ce match encore plus. Luis a raison. Il faudra du calme pour nous, mais pas chez les supporters ! Nous aurons besoin d’un Camp Nou, plein, excité, comme une cocote minute. Je me fous de rentrer dans l’histoire : c’est ce huitième de finale qui m’importe, et je suis convaincu qu’on va être prêt. Cela ne veut pas dire qu’on va le faire facilement, ce sera complexe, mais on aura des opportunités. On peut en marquer six. Ce qui nous intéresse, c’est ce qu’il faut faire pour aller chercher le résultat, pas le résultat en lui-même. Notre préoccupation, c’est comment on doit jouer pour être supérieur, ce qui peut nous amener à marquer des buts », a confié Luis Enrique, qui a expliqué qu’il était persuadé que le FC Barcelone allait à un moment ou un autre être proche de la qualification. Au PSG de ne pas laisser l’ogre catalan croire trop longtemps à la fameuse remontada.