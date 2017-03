Barça-PSG : Avant le match, Paris était déjà surclassé balance Courbis

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Les joueurs sont les premiers à le reconnaître, le Paris Saint-Germain n’a pas mis les ingrédients nécessaires pour résister au FC Barcelone mercredi au Camp Nou.

Trop de passivité, manque d’agressivité… L’attitude des Parisiens a surpris, et ce avant même le coup d’envoi de ce huitième de finale retour de la Ligue des Champions. En effet, Rolland Courbis ne comprend pas pourquoi le club francilien n’a pas répondu à la bataille médiatique imposée par les Blaugrana avec leur fameuse « remontada », revenue en boucle pendant trois semaines.

« Est-ce que le PSG s’est vu trop beau ? Non, pas assez ! Quand tu gagnes 4-0 et que tu es meilleur que le Barça dans tous les domaines, individuellement et collectivement, et qu’après Luis Enrique crée un choc psychologique en disant qu’il part, et que Luis Suarez te dit qu’il peut entrer dans l’histoire… Toutes ces conneries, si le PSG doit répondre – ils auraient pu ne pas répondre et agir – mais s’ils doivent répondre, ils auraient pu dire : "Je vais t’éliminer, et toi Suarez, tu entreras une autre fois dans l’histoire ! Je vais vous dire un truc les Barcelonais, je ne pense même pas perdre dans votre Nou Camp !" », imaginé le technicien sur RMC.

Courbis avait enterré la remontada

Des Parisiens presque muets dans la presse… et lors de l’entame de match. « Quand j’ai vu les deux premières minutes du PSG et ces bons joueurs, techniques, faire des passes mal dosées, bêtes, du talon, pas trois passes de suite… Je me suis dit : "C’est quoi ça ?" Et malgré tout ça, avec le but de Cavani elle était où la remontada ? Enterrée. Et ils encaissent trois buts, a regretté Courbis. Arrêtons les conneries. » A croire que Paris s’était déjà trompé de stratégie bien avant la rencontre.