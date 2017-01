Barça, Bayern, Juve… L’effectif du PSG vaut plus cher

Dans : PSG, Ligue 1.

Selon un rapport de l’UEFA, le Paris Saint-Germain possède l’un des effectifs les plus chers parmi les clubs européens.

Avec les Cavani, Di Maria, Verratti ou Marquinhos, le champion de France atteint la barre des 437 M€ et se classe à une surprenante cinquième place ! En effet, on ne s’attendait pas forcément à voir le PSG devant le FC Barcelone (401 M€), le Bayern Munich (322 M€) et la Juventus Turin (312 M€). Preuve que la direction qatarienne a fait le nécessaire pour s’offrir un groupe de qualité, même si le montant des investissements n’a pas forcément d’influence sur les performances.

Simple exemple avec Manchester United, deuxième de ce classement avec un groupe à 613 M€, devant ceux de Chelsea (537 M€) et Manchester City (535 M€). Quant au leader, il s’agit de l’équipe en forme du moment : le Real Madrid. Invaincu depuis 39 matchs toutes compétitions confondues, Zinédine Zidane profite d’un effectif évalué à 721 M€ ! Heureusement que les Merengue sont interdits de recrutement cet hiver...

Le top 20 des effectifs les plus chers en Europe :

1. Real Madrid (721 M€)

2. Manchester United (613 M€)

3. Chelsea (537 M€)

4. Manchester City (535 M€)

5. Paris Saint-Germain (437 M€)

6. Arsenal (428 M€)

7. Liverpool (412 M€)

8. FC Barcelone (401 M€)

9. Bayern Munich (322 M€)

10. Juventus Turin (312 M€)

11. Tottenham (273 M€)

12. Inter Milan (268 M€)

13. Milan AC (248 M€)

14. Naples (202 M€)

15. AS Roma (190 M€)

16. Southampton (176 M€)

17. Zénith Saint-Pétersburg (175 M€)

18. Borussia Dortmund (168 M€)

19. Sunderland (164 M€)

20. Wolfsburg (152 M€)