Audience TV : BeInSports bat ses records historiques avec PSG-Barça

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Diffusé sur BeInSports mardi soir, le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone a permis à la chaîne sportive de battre son record historique d'audience. En effet, 1,6 million de téléspectateurs ont assisté à la victoire énorme du PSG face au Barça. Et l'audience a même atteint un pic à 1,8 millions de personnes à la fin de la rencontre, BeInSports étant à cette instant la 5e chaîne nationale, derrière des chaînes en clair. Le magazine qui suivait le match a lui réuni 852.000 téléspectateurs, nouveau score de référence. De même, via son site internet, BeInSports a diffusé 3 millions de vidéos, ce qui est là encore son record. La chaîne qatarie diffusera dans trois semaines le match retour, ça promet.