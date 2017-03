Un chef d'oeuvre de Depay et Lyon s'éclate !

Dans : OL, Ligue 1, TFC.

Trois jours après sa belle victoire face à la Roma, l'OL a balayé le TFC (4-0) et reprend du terrain par rapport à Nice et au PSG. Toulouse a tenu le choc une mi-temps avant de craque. Mais on retiendra surtout de cette rencontre le but marqué par Memphis Depay du milieu du terrain.

Les joueurs lyonnais avaient les jambes lourdes au moment du coup d'envoi de cet OL-TFC programmé dimanche après-midi, les joueurs de Pascal Dupraz étant entrés le mieux dans la rencontre. Delort (8e) et Jean (22e) touchant même les montants du but de Lopes. Lyon reprenait peu à peu ses esprits, et c'est Jallet qui, d'une incroyable frappe dans un angle fermé, trompait Lafont avec l'aide de la transversale (1-0, 36e).

Après la pause, atteinte sur un score plutôt flatteur, l'OL repartait pied au plancher. Et cela se concrétisait vite. En effet, après une belle récupération, Cornet envoyait un missile du droit sous la transversale (2-0, 47e). Toulouse était sonné et cela ne s'améliorait pas puisque sur un service de Jallet, Depay trompait le portier du TFC d'un tir croisé (3-0, 53e). L'Olympique Lyonnais appuyait encore sur l'accélérateur et se procurait plusieurs grosses occasion, à l'image de cette frappe de Depay qui ratait le cadre (65e).

Mais l'attaquant néerlandais allait frapper un grand coup en marquant probablement l'un des buts de la saison de Ligue 1. Après avoir récupéré le ballon au milieu du terrain, Memphis Depay en mouvement lobait tout simplement Lafont un peu avancé (4-0, 82e). Un geste extraordinaire qui embrasait le Parc OL. Le score en restait là et Lyon pouvait célébrer une sacrée période puisque l'OL reste sur sis victoires et un nul lors des sept derniers matches.