Dans : OL, Ligue 1.

À peine arrivé en Ligue 1, sachant qu'il a signé à l'Olympique Lyonnais au cours du dernier mercato hivernal, et déjà titré... Memphis Depay vient de remporter le titre du plus beau but de la saison en Ligue 1. Son incroyable lob depuis le milieu de terrain face à Toulouse en mars (4-0) a effectivement reçu 42 % des suffrages.