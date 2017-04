PSG-ASM : Aulas a choisi son camp au Parc OL

Dans : OL, PSG, Monaco, Coupe de la Ligue.

Président omniprésent de l’Olympique Lyonnais, à qui il donne corps et âmes depuis plusieurs décennies, Jean-Michel Aulas fait partie de ces dirigeants qui vivent pleinement les rencontres, et ne sont libérés qu’au coup de sifflet final. Mais pour une fois, le dirigeant rhodanien va suivre avec un peu de détachement une rencontre dans « son » stade, puisqu’il s’agira de la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’ASM.

« Je vais vraiment savourer. D’une part, parce qu’on sera à Lyon. Mais aussi parce que je serai partagé et non intéressé pour la victoire finale. Même si, au fond du cœur, on a toujours un petit favori… Je pense que Paris a beaucoup de choses à se faire pardonner. Intrinsèquement, même s’il y a beaucoup de très, très bons joueurs à Monaco, il me semble que Paris a quand même de la qualité... Je ne sais pas si tous les joueurs seront là et au plus haut niveau parce qu’il y a eu beaucoup de matches internationaux. Mais Paris a plus de choses à se faire pardonner sur ce match-là que Monaco, qui a un match de Ligue des champions qui arrive et qui est encore plus important que cette finale de la Coupe de la Ligue », a livré sur RMC un Jean-Michel Aulas qui laisse clairement entendre que le PSG a la faveur de son pronostic en vue du match de ce samedi. Mais quelle que soit l’issue de la rencontre, cela ne changera en effet rien à l’avenir de l’OL.