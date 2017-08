OM : Un attaquant vedette en plus ? Valère Germain n'est pas jaloux

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Valère Germain a prouvé sa grande forme depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille, que ce soit à l'occasion des matches de préparation ou jeudi dernier lors du match aller d'Europe League contre Ostende. Mais, même s'il enchaîne les buts, l'ancien joueur de l'AS Monaco sait que l'OM devrait recruter un attaquant supplémentaire d'ici la fin du mercato, et à priori ce sera un gros calibre.

Interrogé sur l'éventuelle concurrence avec ce futur renfort offensif, et sur l'énorme attente provoquée par cet attaquant auprès des supporters, Valère Germain ne s'en offusque pas et estime que tout cela est bien normal. « Je ne sais pas si quelqu’un arrivera ou pas. En tout cas, on va jouer beaucoup de matches, donc toutes les recrues seront les bienvenues. Il faut un groupe étoffé comme l’année dernière à Monaco.C’est sans doute pour ça qu’on a fait une grosse saison (…) Peut-être que les supporters attendent le nom d’une star, et c’est normal. Moi, j’ai été supporter plus jeune, tout le monde aimerait Agüero ou je ne sais pas qui, mais je suis persuadé que les attaquants actuellement au club vont marquer beaucoup de buts », explique, dans France-Football, un Valère Germain à l’aise dans ses baskets et pas du tout agacé de passer au second plan malgré ses performances.