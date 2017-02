OL : Zinedine Zidane veut Nabil Fekir au Real Madrid

Dans : OL, Liga, Mercato.

Pas loin de son meilleur niveau sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, Nabil Fekir est toujours suivi par les plus grands clubs européens, et notamment le Real Madrid.

Mercredi, lors de la belle victoire du club rhodanien contre Nancy (4-0), Nabil Fekir a réalisé son meilleur match de la saison. En délivrant une passe décisive sur l'ouverture du score de Valbuena avant de marquer le but du break, l'attaquant de 23 ans a mis Lyon sur de bons rails dans un Parc OL frondeur. Cette belle performance n'est donc pas passée inaperçue, et notamment de l'autre côté des Pyrénées, où Zinédine Zidane a dû apprécier le spectacle. Selon le média Diario Gol, l'entraîneur du Real Madrid a même coché le nom de Fekir en vue du prochain mercato estival.

Désireux de découvrir un jour le championnat espagnol, l'international français disposerait donc d'une occasion en or pour rejoindre le club de ses rêves, comme l'avait fait Benzema en 2009. Si cet intérêt venait à se transformer en une offre concrète de 50 ME alors que l'OL se dirige vers une prochaine saison sans Ligue des Champions, Fekir pourrait se laisser tenter, surtout que Gareth Bale, l'ailier droit des Merengue, connaît une saison délicate à cause d'une blessure.