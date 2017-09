OL : Zidane et Pérez en désaccord sur cet attaquant lyonnais

Dans : OL, Mercato, Liga.

Recruté pour 8 ME cet été en provenance du Real Madrid, Mariano Diaz fait à l’heure actuelle ses armes en Ligue 1, avec une certaine réussite sur le plan de l’efficacité.

Le jeune buteur espagnol découvre tout simplement le haut niveau, lui qui s’était principalement contenté des matchs de la réserve du club espagnol. Sa réussite est en tout cas toujours suivie de près par la Maison Blanche, qui a prudemment posé une clause de rachat prioritaire, avec deux ans pour l’activer. Selon le journal espagnol Don Balon, Florentino Perez ne cacherait pas qu’il a de grands espoirs pour Mariano Diaz, et songerait à le faire revenir l’été prochain si jamais le buteur se montrait efficace et régulier avec l'Olympique Lyonnais.

Car pour le moment, au poste d’avant-centre, il n’y a pas grand monde au Real Madrid pour concurrencer Karim Benzema. En revanche, l’avis de Zinedine Zidane est complètement différent. L’entraineur français estime que le joueur d’origine dominicaine n’est pas encore assez performant pour postuler à une place dans la rotation chez les champions d’Europe, et est plutôt dans l’optique d’attendre deux ans avant d’éventuellement activer cette clause. Sans compter que « ZZ » a de grands espoirs en Borja Mayoral, qui profite actuellement d’un temps de jeu en augmentation, et montre des qualités intéressantes. L'OL peut, pour le moment, dormir tranquille à ce sujet, Zidane étant encore en état de grâce au Real Madrid, et donc très écouté.