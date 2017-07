OL : Yanga-Mbiwa était à la ramasse, et il le sait

Dans : OL, Mercato.

Arrivé en provenance de la Roma avec l’étiquette de défenseur central capable de relancer sa carrière à Lyon et de retrouver l’équipe de France en vue de l’Euro 2016, Mapou Yanga-Mbiwa avait connu des débuts très difficiles, avant de monter en puissance. Mais sa saison dernière fut clairement décevante, et ses errements défensifs ont coûté cher à l’OL, dont l’entraineur l’a progressivement écarté. Et parmi les défenseurs sur le départ, il est désormais le favori numéro 1 pour changer d’air, lui qui n’a même pas été convié à la mini-tournée en Chine de cette semaine, et reste donc dans la cité des Gones pour s’entrainer. Autant dire que l’ancien montpelliérain a intérêt à se trouver un nouveau club s’il ne veut pas passer la saison en tribunes. Une sanction qui n’est pas illogique selon son entourage, conscient que les performances sportives n’ont tout simplement pas été au niveau des attentes de l’OL.

« Mapou est conscient des carences sportives qu'il a pu avoir la saison passée mais il ne revendique rien, il travaille avec humilité et pense toujours pouvoir s'imposer », a fait savoir l’un de ses proches à Goal. Une lucidité qui lui fait honneur, même s’il avait déjà fait de tels aveux après ses débuts catastrophiques à Lyon, et que cela ne le rend pas forcément meilleur sur le terrain. Mais pour l’heure, Mapou Yanga-Mbiwa a décidé de prendre son mal en patience, et malgré l’énorme embouteillage en défense central, il préfère ne pas répondre aux sollicitations des clubs venus se renseigner à son sujet, dans l’optique d’avoir sa chance et de la saisir cette saison, malgré son statut. A moins que Jean-Michel Aulas, qui a promis qu'il s'occuperait personnellement des départs, n'intervienne dans les prochaines semaines.