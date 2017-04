OL : Wilfried Bony sur la liste de Lyon au mercato !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Prêté cette saison par Manchester City à Stoke City, Wilfried Bony ne devrait pas retourner chez les Citizens, Pep Guardiola ne comptant plus réellement sur l'attaquant international ivoirien de 28 ans. Recruté en janvier 2015 par Manchester City à Swansea pour 36,5ME, ce qui faisait de lui à l'époque le joueur africain le plus cher de la planète, Wilfried Bony n'a pas convaincu à Manchester qui l'a donc envoyé sous forme de prêt à Stoke. Mais désormais, les Citizens veulent céder leur joueur et plus le prêter.

Conscient de la situation de l'attaquant, plusieurs clubs, notamment chinois, se seraient déjà positionnés pour recruter l'international ivoirien. Et ce mercredi, la radio spécialisée anglaise Talksport affirme sur son site internet que l'Olympique Lyonnais serait entré dans la danse avec des chances sérieuses de s'offrir Wilfried Bony. Selon notre confrère, dans la perspective de compenser le départ d'Alexandre Lacazette, l'OL aurait les yeux un peu partout, et depuis le transfert de Memphis Depay, le club rhodanien serait désormais pris encore plus au sérieux en Premier League. Reste à savoir si Bony n'aura pas des exigences salariales énormes, car c'est toujours un peu le problème pour les clubs de Ligue 1. Mais en attendant, les supporters de l'Olympique Lyonnais savent que les dirigeants de leur club préféré s'activent sérieusement.