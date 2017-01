OL : West Ham arrive sur Depay, pour remplacer Payet ?

Dans : OL, Mercato, OM, Premier League.

Et si l’Olympique de Marseille venait plomber les espoirs lyonnais de recruter Memphis Depay ? Ce jeudi, l’Olympique Lyonnais a effectué une première offre pour recruter l’ailier néerlandais. Même si elle a été jugée insuffisante, cela a ouvert les discussions avec Manchester United, qui ne retiendra pas l’ancien joueur du PSV Eindhoven en cas de belle offre. Mais selon Foot Mercato, qui cite une source anglaise, il y a désormais un club bien plus dépensier qui se place sur Depay.

Il s’agit de West Ham, qui pourrait bien finir par perdre Dimitri Payet. Ce dernier a entamé un bras de fer pour quitter le club londonien et rejoindre l’OM. Et si pour l’heure, les Hammers se montrent ferme, l’issue d’un bras de fer finit souvent par être favorable au joueur. Le rapprochement est en tout cas incontestable, avec l’argent que West Ham pourrait récupérer pour la vente de Dimitri Payet, il y aura largement de quoi atteindre les 17 ME demandés par Manchester United pour vendre Memphis Depay.