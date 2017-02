OL : Venez nous voir au Parc OL lance Memphis Depay

Dans : OL, Ligue 1, Europa League.

Memphis Depay, attaquant de l'OL, après son doublé lors de la victoire contre Metz (5-0) : « Je suis très content, même si j'aurais pu mettre encore plus de buts cet après-midi. Mais je suis très déçu de ne pas jouer l'Europa League. Je n'ai pas beaucoup joué avec Manchester United et j'aurais bien aimé le faire avec l'OL... Tous les Lyonnais, et tous ceux qui aiment le foot, devraient venir au Parc OL pour nous soutenir. Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau. Je travaille dur et je dois encore trouver des automatismes avec mes coéquipiers », a-t-il lâché sur OL TV.