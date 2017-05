OL : Valence, Villarreal... Estimé à 15 ME, Mammana est très courtisé

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Alors que les probables départs de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette font beaucoup parler du côté de l’Olympique Lyonnais, d’autres joueurs de l’effectif de Bruno Génésio sont observés et pourraient être courtisés cet été. C’est notamment le cas d’Emmanuel Mammana, qui suscite l’intérêt du FC Valence, comme cela avait été révélé il y a quelques semaines maintenant. Visiblement, celui-ci est toujours intact, à moins d’un mois de l’ouverture du marché des transferts.

Selon les informations de Superdeporte, les dirigeants du club espagnol continuent de suivre avec attention les performances de l’argentin. Effectivement, le média indique que Miguel Angel Angulo, dirigeant du FC Valence, était au Parc OL lors de la défaite de Lyon face à Lorient il y a quelques semaines (1-4). Malgré la performance moyenne du jeune Lyonnais ce jour-là, les rapports réguliers des émissaires du FC Valence sont satisfaisants et le club espagnol, qui pourrait perdre Aymen Abdennour et Eliaquim Mangala cet été, serait prêt à passer à l’acte et proposer entre 12 et 15 ME.

Enfin, Superdeporte indique que Valence n’est pas le seul club espagnol intéressé. Villarreal est également très attentif à l’évolution d’Emmanuel Mammana, et envisage d’en faire le remplaçant de Mateo Musacchio, en partance pour le Milan AC. Si rien n’est acté dans ce dossier, gageons qu’il se passera beaucoup de choses dans l’entourage du joueur d’ici à août prochain…