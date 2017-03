OL : Valbuena très mécontent à Bordeaux ?

Dans : OL, Ligue 1.

C'est une évidence, face à Bordeaux, il y a eu un Olympique Lyonnais sans Mathieu Valbuena, et un Olympique Lyonnais avec Mathieu Valbuena. Dès qu'il a été lancé sur la pelouse girondine à l'heure de jeu, le milieu offensif a boosté son équipe, et remis l'OL dans le bon sens alors que l'affaire semblait mal engagée. Mais, selon Le Progrès, ce statut de remplaçant commence à peser sur les épaules de Mathieu Valbuena, lequel sait bien que ce n'est pas comme cela qu'il retrouvera un jour l'équipe de France, son but ultime. Et vendredi, après le nul de Lyon à Bordeaux, Valbuena semblait très agacé...et même vexé. Et pas uniquement par l'accueil du public girondin.

« Pas titulaire à Bordeaux, Mathieu Valbuena n’a pas masqué sa déception (…) Une fois au vestiaire, après le match, Mathieu ne s’est pas attardé, puisque sa famille l’attendait. Les Valbuena ont le domicile familial non loin du stade, et le joueur a obtenu de rester ce week-end en famille avant de remonter lundi sur Lyon. L’homme qui réalise une bonne saison (7 buts) pense toujours aux Bleus. Il sera titulaire devant la Roma jeudi soir (d’autant que Memphis Depay n’est pas qualifié). Mais il supporte de moins en moins l’idée de prendre du retard. C’est un gagneur qui a quitté l’enceinte bordelaise assez contrarié », écrit notre confrère Christian Lanier, grand spécialiste de l'Olympique Lyonnais. Cette colère rentrée donnera peut-être encore plus de force à Mathieu Valbuena jeudi contre la Roma.