OL : Valbuena sera « suivi par sa sextape pour toujours »

Dans : OL, Ligue 1.

Mathieu Valbuena termine une saison plutôt réussie avec l'Olympique Lyonnais, le milieu de terrain ayant fait oublier une première année cataclysmique sous le maillot rhodanien, au point que son départ avait été envisagé lors du mercato 2016. Outre des performances sportives gâchées par les blessures, Mathieu Valbuena a surtout dû gérer la fameuse affaire de la sextape, laquelle l'a marqué moralement et sportivement, puisqu'on peut tout de même penser qu'elle l'a éloigné durablement de l'équipe de France.

Evoquant cette histoire, le joueur de l'Olympique Lyonnais admet que sa carrière sera éternellement entachée par cette affaire. « Ce milieu est extrêmement cruel parce qu'il brasse beaucoup d'argent. Je suis devenu beaucoup plus méfiant, même si je l'étais déjà un peu à Marseille, vu le contexte très particulier là-bas. Malheureusement, cette affaire me suivra pour toujours, c'est regrettable parce que certains ne retiendront que cela. Ça ne m'affecte pas plus que cela mais c'est vrai que mes blessures de la saison dernière ont peut-être été liées à cette affaire. Je ne m'étais quasiment jamais blessé aux ischio-jambiers, et ça m'est arrivé trois ou quatre fois la saison dernière... Tu essayes de montrer que cela ne t'affecte pas mais tu ne peux pas passer complètement au-dessus de ça », confie, dans L’Equipe, un Mathieu Valbuena qui précise qu’il est prêt à jouer avec n’importe qui, y compris avec Karim Benzema. A priori, ce n'est toutefois pas demain la veille qu'on verra les deux sous le même maillot.