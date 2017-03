OL : Valbuena sait qu'il va être hué au Parc, il s'en fout

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Déjà chaudement conspué au Parc des Princes lorsqu'il portait le maillot de l'Olympique de Marseille, Mathieu Valbuena sait que dimanche soir les supporters du Paris Saint-Germain lui réserveront un accueil tout aussi amical. Mais le joueur de l'Olympique Lyonnais s'est finalement habitué à cette attitude hostile à son encontre en France. Et il gère cela avec une certaine philosophie et surtout avec le désir chevillé au corps de faire taire tout le monde en permettant à l'OL de revenir avec quelque chose de ce voyage à Paris.

« Moi, j’ai toujours été sifflé là-bas, il n’y a rien de choquant, et tout cas ça ne me choque pas, explique le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, estimant que la plus belle des réponses à ces quolibets sera de prendre un ou des points contre le PSG au Parc des Princes. On a l’effectif et les joueurs pour les embêter, mais il faudra être costaud comme on peut l’être sur les derniers matches. Faire un coup au PSG, ça voudrait dire qu’on a fait une belle semaine. Un gros combat nous attend, il y aura énormément d’intensité, et c’est là qu’il faudra répondre présent. . Ce n’est que du bonheur de jouer des grands matches. »