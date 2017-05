OL : Valbuena refuse que Lyon se rate si près d'une finale !

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais a connu la douleur d'une élimination en demi-finale de Ligue des champions, c'est pourquoi l'OL ne veut pas revivre un tel traumatisme cette année en Europa League. Présent en conférence de presse avant le match aller à Amsterdam, Mathieu Valbuena l'a confié, ses coéquipiers et lui s'attendent à une double confrontation très dure face à l'Ajax, mais les joueurs lyonnais rêvent plus que tout d'aller au bout dans cette épreuve.

Et cela doit sortir à motiver l'OL et surtout pas inhiber l'effectif lyonnais. « C’est déjà magnifique d'être dans le dernier carré de l’Europa League, car peu de monde nous attendait là. L'Ajax est une très belle équipe et cela va être un match difficile (…) On a vécu des moments très, très forts cette année en coupe d'Europe, mais on a tout fait pour cela. Quand on est en demi-finale, il faut encore augmenter l'exigence et être plus forts. On mérite d'être là, mais quand tu es dans le dernier carré, l'objectif est d'aller au bout, d'aller en finale (…) Aujourd'hui, on peut marquer l'histoire du club. Il va falloir en faire encore plus. En demi-finale, tout est plus difficile. Face à la Roma comme devant Besiktas, l'équipe a montré beaucoup de caractère, mais il faudra faire encore plus pour sortir l'Ajax », a confié Mathieu Valbuena avant ce match aller à l’Amsterdam ArenA.