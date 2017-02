OL : Valbuena n'a pas peur de Depay

Dans : OL, Ligue 1.

Recrue star du dernier mercato de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay monte peu à peu en puissance, mais le retour de Valbuena pourrait le freiner dans son élan, selon Gerald Baticle.

Dimanche contre Metz, le club rhodanien tentera d'enchaîner une quatrième victoire de suite au Parc OL après sa démonstration contre Alkmaar en Europa League jeudi (7-1). Pour cette rencontre, Lyon pourra compter sur Memphis Depay, qui vient d'enchaîner deux belles performances avec un but contre Nancy (4-0) et une passe décisive face à Dijon (4-2). Un mois après son transfert à l'OL, l'attaquant néerlandais retrouve donc ses sensations après une première partie de saison compliquée à Manchester United. S'il offre une nouvelle possibilité offensive de poids, Memphis devra cependant batailler ferme pour gagner sa place dans le couloir gauche face à Valbuena, qui était de retour au top avant sa blessure à la jambe début février. C'est en tout l’avertissement lancé par Gerald Baticle.

« Memphis est arrivé alors qu’on disposait déjà d’un effectif avec beaucoup de potentiel et de talent, permettant beaucoup de variantes dans nos systèmes de jeu. Il a eu besoin de temps pour retrouver la forme, et maintenant, il va apporter une possibilité supplémentaire, dans un autre style que Maxwell Cornet et Mathieu Valbuena. Après, Mathieu est un grand pro qui a su traverser des situations compliquées, notamment avec son affaire, sans avoir été trop déstabilisé. Mentalement, il est très fort. Donc, l’arrivée de Memphis n’est pas un problème pour lui », a prévenu, sur So Foot, l'entraîneur adjoint de Bruno Genesio, qui estime donc que Memphis devra prouver certaines choses avant de passer devant Valbuena dans la hiérarchie offensive de l'OL.