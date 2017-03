OL : Valbuena le dit haut et fort, c'est énorme

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Mathieu Valbuena, milieu de Lyon, après la qualification en quart de finale de l’Europa League à Rome malgré la défaite 2-1 : « A la fin, je ne pouvais pas tenir en place, je ne voulais même pas regarder. On est tombé sur une grosse équipe de la Roma, avec un public extraordinaire. Je pense qu’on a fait un grand match, peut-être pas techniquement, mais dans l’état d’esprit, c’était remarquable. On peut féliciter tout le groupe pour la débauche d’énergie. On est des compétiteurs, on a envie d’aller au bout. Savourons, même si on jouera un match de Ligue des Champions face à Paris dès dimanche. Mais ce soir, c’est grand ce que l’on a fait ».