OL : Valbuena l'avoue, ça a secoué à la mi-temps

Dans : OL, Ligue 1.

Mathieu Valbuena (après la victoire de Lyon ce mercredi soir à Metz) : « La première période a été un peu plus difficile. On s'est dit des choses à la mi-temps et on a été bien plus performant ensuite et ça se concrétise au score. On a rebondi après la faute professionnelle à Rennes, il faut être plus régulier et rigoureux. Il y a une grosse fin de saison à faire, avec la 4e place et la Ligue Europa. »