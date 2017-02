OL : Valbuena et le cas Genesio, « ça le gonfle »

Dans : OL, Ligue 1.

Mathieu Valbuena est bien placé pour parler de ce sujet, il n'est jamais simple de se savoir dans le collimateur des supporters. Brocardé un peu partout en Ligue 1, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais est donc bien conscient que son entraîneur ne peut pas bien vivre le fait d'être le souffre-douleur d'une partie des fans de l'OL. Car c'est une évidence, malgré la probante victoire de Lyon jeudi aux Pays-Bas, Bruno Genesio est toujours la cible de vives critiques. Apparu agacé et tendu vendredi en conférence de presse, le technicien rhodanien peut compter sur le soutien de ses joueurs.

Pour Mathieu Valbuena, Bruno Genesio ne mérite pas ce procès permanent. « Le coach essaie de faire du mieux possible pour le groupe. Il fallait surtout se rassurer hier. Peu de monde nous pensait capable de gagner 4 à 1. Les critiques font partie du métier. Le coach et le staff essaient de mettre en place des choses. Toujours devoir se justifier, c’est un peu gonflant. Le plus important est la réponse sur le terrain », a expliqué, sur OL-TV, Mathieu Valbuena, histoire que tout le monde revienne à la raison à cet instant de la saison. Il sera toujours temps fin mai de faire les comptes.