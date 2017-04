OL : Valbuena, désormais il faut l'appeler « le renard »

Dans : OL, Ligue 1.

En ouvrant le score vendredi soir contre Angers, Mathieu Valbuena a marqué son huitième but cette saison avec l'Olympique Lyonnais rejoignant Corentin Tolisso à la deuxième place du classement des meilleurs réalisateurs de l'OL. Sur ce but important, le milieu de terrain a semblé profiter d'un maximum de réussite puisque c'est d'un contre du genou qu'il a propulsé le ballon au fond du but du SCO.

Mais Mathieu Valbuena ne fait pas la fine bouche et rappelle que ce genre de but n'est pas uniquement le fruit de la chance et du hasard comme certains l'affirment. « Mon but ? Ça me revient dessus, mais c’est un but qui fait plaisir car c’est un but de renard. Je suis très content. En plus, c’est ma saison la plus prolifique en nombre de buts », fait remarquer le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais. Et pour être honnête, il fallait être résolument optimiste pour prévoir une telle réussite de Mathieu Valbuena à l'OL cette saison, l'ancien joueur de l'OM semblant plus proche du départ que d'un tel come-back l'été dernier.