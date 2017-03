OL : Valbuena annule un jour de repos pour travailler

Dans : OL, Ligue 1.

Samedi, au lendemain du match de l'Olympique Lyonnais à Bordeaux, les joueurs lyonnais avaient droit à un jour de repos avant de reprendre le travail afin de préparer la réception de l'AS Rome, jeudi en Europa League. Et nos confrères du Progrès avaient expliqué que Mathieu Valbuena avait été autorisé par le club à rester tout le week-end en Gironde, où réside sa famille. Une tradition dans la plupart des équipes lorsqu'elles sont en déplacement à l'intention des joueurs locaux. Mais, du côté de l'OL, on a fait savoir que malgré cela, Mathieu Valbuena avait décidé de rentrer dès vendredi soir à Lyon avec le groupe rhodanien.

Et dimanche, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais était au travail et pas en famille du côté de Bordeaux. Mathieu Valbuena a même tenu à préciser qu'il n'avait pas de « jour de repos à prendre car l’échéance sportive était trop importante ». Et l'OL a également indiqué que si Valbuena était apparu mécontent après le nul à Bordeaux, c'était uniquement le résultat qui l'avait chagriné et pas son rôle de remplaçant au coup d'envoi. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes pour Mathieu Valbuena, et c'est très bien comme cela.