OL : Valbuena a été cash avec Génésio pour s'imposer à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Remplaçant en début de saison, Mathieu Valbuena a une nouvelle fois dû faire preuve de persévérance afin de s’imposer à l’Olympique Lyonnais. L’ancien meneur de jeu de l’OM est désormais un titulaire indiscutable du onze de départ de Bruno Génésio, le plus souvent sur l’aile gauche de l’attaque rhodanienne. Interrogé par Téléfoot dans une interview diffusée ce dimanche, l’international français savoure son retour au top et avoue avoir eu une franche discussion avec son coach à l’OL.

« C’était très compliqué, mais à force de travail, d’abnégation et de ne rien lâcher, j’ai renversé la situation. J’ai dû avoir une force de caractère au-dessus de la moyenne mais je pense que je suis plus fort que tous mes problèmes. Quand on ne connaît pas Valbuena, on peut toujours avoir des préjugés. Je n’ai jamais triché ici, j’ai eu une discussion avec Bruno Génésio car on avait besoin de parler. Après, les choses sont rentrées dans l’ordre. Je suis heureux personnellement, par rapport à ma saison, mais je le serai pleinement en allant en finale de Ligue Europa » a-t-il expliqué devant les caméras de TF1. Pour atteindre la finale de la C3, il faudra, en revanche renverser une montagne jeudi soir, en remontant trois buts à l’Ajax Amsterdam au Parc OL…