OL : Une vente record et le club idéal se positionne pour Lacazette

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Dans le viseur de l’Atlético Madrid et d'Arsenal en vue de la saison prochaine, Alexandre Lacazette a aussi une touche de prestige en Allemagne.

Très performant cette saison sous le maillot de l’Olympique Lyonnais (24 buts en Ligue 1), Alexandre Lacazette va quitter son club formateur lors du mercato estival. L’international français fait l’objet d’un intérêt important de l’Atlético Madrid, où il est observé depuis plusieurs semaines maintenant dans l’optique d’un éventuel départ de Kevin Gameiro ou d’Antoine Griezmann. Mais ce mardi, un intérêt du Borussia Dortmund est évoqué outre-Rhin.

Selon les informations du très sérieux journal Bild, l’international français est clairement dans le viseur du Borussia Dortmund. Egalement pisté par Arsenal, où Arsène Wenger est fan du joueur, le profil d’Alexandre Lacazette plaît particulièrement à Thomas Tuchel, l’entraîneur du BVB. Toujours selon le quotidien germanique, les dirigeants allemands verraient d’un bon œil l’arrivée du français dans l’optique de remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, très convoité et qui pourrait quitter le club cet été, après quatre saisons en Allemagne. Le montant record de la vente de l’international gabonais, qui pourrait approcher les 100 ME, permettra sans problème à la formation de la Ruhr d’approcher les 60 ME espérés par l’OL pour son serial buteur. Si la fin de saison s’annonce encore palpitante à Lyon avec un quart de finale retour d’Europa League à jouer jeudi, l’attaquant formé à l’OL peut-être sûr d’une chose, en cas de transfert, il a de grandes chances de retrouver la Ligue des Champions.