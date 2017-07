OL : Une vente à 10 ME que les supporters ne vont pas aimer

Dans : OL, Mercato.

Ce n’est pas encore le grand-chassé croisé de l’été, mais il y a un énorme embouteillage en défense centrale à Lyon, quasiment du jamais-vu au club.

Il y a en effet désormais potentiellement six défenseurs centraux, ce qui fait un peu beaucoup pour une formation qui compte n’en utiliser que deux par match. On retrouve deux titulaires pressentis, à savoir Diakhaby et Marcelo, et pour le reste, ce sera la grande bataille entre Morel, Nkoulou, Yanga-Mbiwa et Mammana. Ces derniers peuvent tous quitter le club en cas de belle, même l’Argentin, recruté l’été dernier en provenance de River Plate, et qui correspond à un pari sur le long terme.

Le défenseur central, qui possède un potentiel indéniable, n’a pas convaincu pour sa première saison, mais provoque néanmoins l’intérêt de plusieurs formations, notamment en Italie, en Espagne, et du côté de Liverpool. Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, Lyon n’est pas contre un transfert de l’Argentin, annonce But ! En cas d’offre à hauteur de 10 ME, le club rhodanien pourrait laisser filer l’international albiceleste, même si la priorité va plutôt aux départs de Nkoulou et Yanga-Mbiwa. Mammana, qui avait révélé son intention de s’imposer après une saison d’adaptation logiquement difficile, pourrait-il provoquer une opération blanche, lui qui avait été recruté pour 9 ME ? Voilà qui laisserait certainement les supporters lyonnais sur leur faim. Nul doute que Jean-Michel Aulas aura son mot à dire dans cette histoire...