OL : Une pépite du football grec proche de signer à Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Et si l'Olympique Lyonnais recrutait un défenseur central de plus lors de ce mercato ? Même si c'est plutôt un milieu de terrain qui était attendu dans la capitale des Gaules d'ici la fin du marché des transferts, il semble que les dirigeants de l'OL se soient sérieusement activés ces derniers jours sur un jeune défenseur central de l'Olympiakos. Le départ de Nicolas Nkoulou ayant probablement accéléré les choses.

Panagiotis Retsos, c'est son nom, serait en effet très chaudement convoité l'Olympique Lyonnais annonce Goal, qui précise que Florian Maurice était jeudi dernier à Athènes afin de parler de tout cela avec les dirigeants de l'Olympiakos et le défenseur (18 ans) du club grec. Cependant, du côté de l'Olympiakos, on est très clair, si l'OL veut s'offrir Panagiotis Retsos, il va falloir sortir de gros arguments financiers. « Panagiotis Retsos est notre joueur. S'il est sur le marché ? Non. Mais Neymar non plus n'était pas sur le marché », a lancé avec malice un dirigeant grec pour évoquer l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour un joueur qui fréquente l'équipe de Grèce depuis les U16 et qui est désormais capitaine des U19 avec de réelles chances de bientôt jouer chez les A. Pour ce transfert, on évoque en Grèce une somme autour de 3ME.