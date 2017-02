OL : Une offre radicale pour remplir le Parc OL en Europa League

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Si l'Olympique de Marseille offrira une place enfant pour chaque place adulte achetée pour le match contre Rennes le week-end prochain, l'Olympique Lyonnais frappe encore plus fort à l'occasion de la réception de l'AZ Alkmaar en match retour d'Europa League le jeudi 23 février à 21h05.

Conscient que cette affiche avait du mal à remplir les tribunes du Parc OL, les dirigeants lyonnais ont en effet mis en place une offre commerciale assez inédite et plutôt musclée. En effet, pour une place adulte achetée pour cette rencontre en tribune Ouest et intermédiaire, l'Olympique Lyonnais offrira à ses supporters non pas une, mais quatre invitations pour des enfants ! Il est vrai que la zone Rhône-Alpes sera en vacances la semaine prochaine et que cette proposition fera probablement le bonheur de bien des familles, qui auront l'occasion de découvrir à la fois le Parc OL, mais également une affiche européenne avec du suspense. On espère seulement pour les nombreux enfants attendus que le spectacle sera à la hauteur...