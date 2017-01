OL : Une offre ferme est arrivée pour Grenier au mercato !

Dans : OL, Mercato, Bundesliga.

Pratiquement pas utilisé cette saison par Bruno Génésio du côté de l'Olympique Lyonnais, Clément Grenier pourrait bien quitter son club formateur au cours du mercato d'hiver... En direction de l'Allemagne ?



« J'ai envie d'enchaîner les matchs, d'être utile à l'équipe. Si ce n'est pas le cas à Lyon, il faudra aller voir ailleurs. Je suis prêt à le faire, à relever un défi, à m'inscrire dans un projet ». Mercredi dernier, sur les ondes de RMC, le milieu de terrain lyonnais ouvrait clairement la porte à un départ hivernal. Le président Aulas ne s'opposera pas à celui-ci puisqu'il a offert un bon de sortie à son joueur de 25 ans, auteur d'une triste première partie de saison avec seulement 42 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues. En ce début d'année 2017, Grenier est donc à la recherche d'un nouveau challenge, lui qui porte le maillot de l'OL depuis 2002. Et cette porte de sortie tant désirée pourrait bien se trouver du côté de la Bundesliga.

En effet, selon Yahoo Sport, le Gone « a reçu une offre ferme d'un club allemand ». Le média avoue aussi qu'un club anglais est sur les rangs pour recruter Grenier, qui semble donc se diriger vers un championnat étranger malgré son attrait pour la Ligue 1 et notamment pour l'OM... Mais pour que ce transfert se réalise, les clubs intéressés devront débourser au moins 6 millions d'euros dans l'objectif de s'attacher les services d'un joueur encore sous contrat jusqu'en 2018 avec Lyon. Une opportunité à saisir pour certaines formations, mais entre la volonté et la finalité, il y a pas... difficile à faire pour un ancien international tricolore victime d'ennuis physiques depuis plus de deux ans.