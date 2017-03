OL : Une mission à 100 ME pour trois joueurs

Dans : OL, Mercato.

L’été prochain pourrait être bouillant du côté de Lyon, et notamment au niveau des départs.

Un an après celui de Samuel Umtiti pour 25 ME, le club rhodanien pourrait laisser partir deux autres cadres issus de son centre de formation. L’opération financière a de quoi faire saliver, même si la perte sportive sera indéniable. Si Jean-Michel Aulas se défend bien évidemment d’annoncer que Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette sont déjà partis, les petits calculs ont déjà été effectués. En effet, selon L’Equipe, l’OL espère tout simplement récupérer 100 ME avec la vente de ses trois joueurs majeurs, sachant que celle d’Umtiti à Barcelone a bien évidemment déjà été enregistrée.

Une somme rondelette sur laquelle le club rhodanien n’entend pas marchander. Libre à chacun ensuite de faire ses calculs, mais l’opération a de grandes chances de fonctionner. En effet, une offre entre 30 et 40 ME est attendue pour Corentin Tolisso, et un montant proche des 50 ME est espéré pour Alexandre Lacazette. De quoi largement franchir la barre symbolique des 100 ME, afin d’équilibrer les comptes en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, mais aussi dans le but de recruter d’autres joueurs majeurs pour la saison prochaine.