OL : Une grosse révolution pour booster les abonnements

Dans : OL, Ligue 1.

Finis les numéros surtaxés, les files d'attente pour s'entendre dire qu'on a oublié le formulaire B69, le serveur internet débordé...Les supporters de l'Olympique Lyonnais sont les premiers en France et même en Europe à pouvoir dialoguer directement avec...un robot. Non il ne s'agit pas de Jean-Michel Aulas dont on aurait fait une version numérique, mais d'un Chat Bot qui répond automatiquement aux questions que se posent les supporters de l'OL qui veulent s'abonner au Groupama Stadium.

Pour l'instant, ce service est proposé via Facebook et fonctionne donc, robot oblige, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le robot commence par vous poser une série de questions sur votre sexe (femme ou homme, pas sur votre privée), le héros de votre enfance, vos habitudes le samedi soir, votre joueur préféré, votre style de vie et suite à vos réponses, il vous propose l'abonnement qui devrait vous convenir avec une petite vidéo de présentation. Et évidemment, une fois que le Chat Bot vous a profilé, il vous renvoie immédiatement vers le site qui commercialise l'abonnement qui colle le plus à vos réponses. « C’est un levier novateur dont nous sommes fiers, nous attendons beaucoup de cette première campagne, à un moment très important pour le club », se félicite Florian Chapelier, Digital Marketing Manager à l’Olympique Lyonnais. Seul petit regret, le bot ne sort pas de son chemin commercial et ne répond pas aux questions plus exotiques sur la qualité du mercato, la stratégie tactique...