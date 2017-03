OL : Un titre à Lyon, ça fait longtemps, non ?

Dans : OL, Europa League.

Même si l’espoir d’accrocher le podium n’est pas totalement abandonné à Lyon, celui d’aller chercher un titre national n’est plus possible.

L’OL est éliminé des deux Coupes, et Monaco possède 18 points d’avance à neuf journées de la fin. Il reste bien évidemment l’Europa League, où Lyon va tenter de confirmer ses grandes ambitions. Et Christophe Jallet, qui n’est pas le plus ancien de la maison mais demeure toutefois l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif, a aussi l’histoire du club dans un coin de sa tête. Et le latéral de constater que, pour un club qui rayonnait sur la France au début des années 2000, le dernier trophée date de 2012 avec une victoire en Coupe de France. Et avant cela, il faut remonter au dernier titre de champion en 2008. Cela fait donc un seul trophée majeur en neuf ans, et c’est trop peu pour Lyon.

« Il ne faut pas être mégalo : on ne pourra pas rattraper à la fois Monaco, Paris et Nice. Donc, cette Ligue Europa, c'est notre seule chance de remporter un trophée cette saison. Cela fait un petit moment que le club n'en a pas eu. Ça serait une formidable aventure humaine et sportive de pouvoir aller au bout. C'est un plaisir de pouvoir la jouer et c'est un objectif réalisable, donc on va la jouer à 2000 % comme le Championnat pour essayer de revenir sur les équipes de devant », a martelé dans L’Equipe un Christophe Jallet qui se voit bien faire une nouvelle fin de saison en boulet de canon avec l’OL.