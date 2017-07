OL : Un retour en Liga envisagé pour Sergi Darder

Dans : OL, Mercato, Liga.

Le secteur du milieu de terrain à Lyon est l’un des rares qui est désormais moins peuplé qu'avant l'été.

Il faut dire que l’OL estime qu’il est l’heure de faire confiance aux joueurs déjà présents, que ce soit Jordan Ferri, le revenant Clément Grenier, ou les jeunes du centre de formation. Un pari osé et qui pourrait profiter à Sergi Darder, qui n’entrait clairement pas dans les plans de Bruno Genesio la saison passée, mais devrait avoir sa chance désormais. A moins qu’il ne profite de sa cote de popularité toujours intéressante en Espagne pour faire un retour en Liga, lui l’ancien de Malaga.

En effet, selon Marca, Valence a toujours dans son viseur le milieu de terrain de 23 ans, qui était international espoirs avant son passage mitigé à Lyon. Mais pour le moment, aucune offre concrète n’est en cours, pour la simple et bonne raison que les pensionnaires de Mestalla ont contacté l’entourage du joueur pour connaître la tendance. Il leur a été répondu que Darder avait bon espoir de gagner sa place cette saison, et ainsi s’imposer à Lyon, où il se sent bien. Reste à savoir si cet intérêt se renouvèlerait en cas de début d’exercice difficile pour le milieu de terrain, qui va tout de même devoir convaincre son coach de le faire enchainer les matchs en ce début de saison.