OL : Un premier rappel à l’ordre pour Mariano Diaz

Dans : OL, Ligue 1.

Meilleur buteur lyonnais, Mariano Diaz réussit un bon début de saison, en étant présent à la finition des actions, tout en restant à la disposition de ses coéquipiers dans le jeu. Mais lors des derniers matchs, un changement perceptible a éveillé les soupçons de Bruno Genesio. L’attaquant d’origine dominicaine tente de plus en plus souvent sa chance de loin, et vient se mêler au cœur du jeu pour toucher le cuir. Ce n’est pas vraiment son rôle et le coach lyonnais a tenu à lui rappeler.

« En championnat, on peut dire qu'il a rempli son contrat en marquant quatre buts. Je l'ai trouvé en progrès dans son jeu avec ses coéquipiers contre Nantes et Guingamp. Jeudi à Nicosie, j'ai trouvé qu'il avait un peu trop décroché. Il était beaucoup dans l'entrejeu et pas assez présent dans la zone de vérité, là où il est censé se trouver », a rappelé Bruno Genesio, qui sait que son équipe possède déjà assez de manieurs de ballon, et qu’il a surtout besoin d’un joueur de surface pour terminer les actions.